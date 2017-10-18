МВД РФ не выявила случаев распространения наркотиков детям под видом конфет и жвачек

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МВД РФ не зафиксировало случаев распространения наркотиков в жвачках и конфетах, информация о которых появилась в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
"В последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространения в образовательных учреждениях под видом конфет и жвачек. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев не выявлено", - говорится в сообщении.
Ранее родители школьников были обеспокоены из-за сообщений, рассылаемых в соцсетях, где говорится о том, что наркотики распространяются в виде конфет-шипучек.
"В 2014-2016 годы факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, но в ходе проверок подтверждения не нашли", - заключили в МВД.