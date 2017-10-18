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ДУМ Татарстана запустит учебную программу по изучению татарского языка в мечетях

Общество
18 октября, 22:22 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, октября. /ТАСС

Программу разработали преподаватели Российского исламского института

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КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана для сохранения и развития родного языка приняло решение запустить учебную программу "Без - татарлар" ("Мы - татары") по изучению татарского языка в мечетях республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДУМ.

В среду в Галеевской мечети Казани прошло совещание по вопросам сохранения, изучения и развития татарского языка в республике.

"По результатам совещания было принято решение объявить о запуске учебной программы ''Без - татарлар'' по изучению татарского языка в мечетях республики. Программа, разработанная преподавателями Российского исламского института, прошла апробацию и успешно зарекомендовала себя в обучении татарскому языку в течение трех месяцев'', - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам совещания было принято решение об обеспечении всех медресе Татарстана учебником "Основы исламских знаний".

Теперь внутренние и внешние коммуникации муфтията в пределах республики будут вестись на двух государственных языках - русском и татарском.

По инициативе ДУМ планируется издание русско-татарского и татарско-русского разговорника с включением религиозной терминологии для пользования в общественных местах республики и тафсира (толкования) Корана на татарском языке. Муфтият также намерен провести кампанию по популяризации татарского языка среди мусульман в интернете и прочитать во всех мечетях республики цикл пятничных проповедей о важности изучения и сохранения родного языка.

Согласно Конституции Татарстана, и русский, и татарский языки являются государственными, татарский и русский преподаются в школах в обязательном порядке в равных объемах.

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