Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне

СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём рассказала в среду, что сексуальные домогательства происходят на самом высоком политическом уровне в ЕС, а она также стала их жертвой. Об этом дипломат рассказала агентству ТТ.

"Я могу подтвердить, что это случается на высшем политическом уровне, я на себе это тоже испытала", - сказала министр.

Речь идет о случае, описанном в мемуарах бывшего директора телеканала ТV4 Яна Шермана. Валльстрём рассказывает об одном обеде с лидерами ЕС во время своей работы в союзе. "Неожиданно я почувствовала руку на своем бедре, - вспоминала Валльстрём об этом происшествии. - Я была в шоке от происходящего".

Шведский политик ушла с обеда, а позднее подняла этот вопрос в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Баррозу счел это недопустимым. Не знаю, сказал ли он это моему соседу по столу", - продолжила Валльстрём.

"Я думаю и как политик. Что нам надо сделать? Не достаточно лишь одного призыва, он должен привести к действию", - подчеркнула Валльстрём.

По ее словам, политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи. Необходимо проанализировать законы и возможность их изменения, а также использовать другие политических каналов для решения проблемы.