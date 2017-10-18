Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне

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СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём рассказала в среду, что сексуальные домогательства происходят на самом высоком политическом уровне в ЕС, а она также стала их жертвой. Об этом дипломат рассказала агентству ТТ.
"Я могу подтвердить, что это случается на высшем политическом уровне, я на себе это тоже испытала", - сказала министр.
Речь идет о случае, описанном в мемуарах бывшего директора телеканала ТV4 Яна Шермана. Валльстрём рассказывает об одном обеде с лидерами ЕС во время своей работы в союзе. "Неожиданно я почувствовала руку на своем бедре, - вспоминала Валльстрём об этом происшествии. - Я была в шоке от происходящего".
Шведский политик ушла с обеда, а позднее подняла этот вопрос в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Баррозу счел это недопустимым. Не знаю, сказал ли он это моему соседу по столу", - продолжила Валльстрём.
"Я думаю и как политик. Что нам надо сделать? Не достаточно лишь одного призыва, он должен привести к действию", - подчеркнула Валльстрём.
По ее словам, политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи. Необходимо проанализировать законы и возможность их изменения, а также использовать другие политических каналов для решения проблемы.