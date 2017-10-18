Власти возьмут под контроль выплату зарплат строителям в аэропорту Храброво

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области возьмут под контроль выплату субподрядными организациями заработной платы строителям, задействованным в реконструкции аэропорта Храброво. Об этом заявил в среду журналистам губернатор области Антон Алиханов после совещания по вопросам реконструкции воздушной гавани.

Один из строителей, работающих на реконструкции аэровокзального комплекса, обратился к губернатору через социальные сети с жалобой на то, что ему и его коллегам в течение двух месяцев задерживают заработную плату. Губернатор заметил, что жалоба стала одним из поводов для встречи представителей региональных властей, Росавиации, владельца аэропорта - компании "Новапорт".

"Я попросил отследить, чтобы все сотрудники той субподрядной организации, которые были коллегами этого товарища, получили причитающиеся им деньги, и чтобы мы посмотрели внимательно - были ли заключены с ними официальные договора и вообще, как они были оформлены [на работу]", - сказал Алиханов. Он добавил, что предупредил всех субподрядчиков, ведущих работы на аэровокзальном комплексе, что выплата заработной платы и оформление работников будут взяты под контроль, для мониторинга ситуации будет привлекаться и трудовая инспекция.

Как стало известно по итогам совещания, реконструкция Храброво, включая взлетно-посадочную полосу (ВПП), аэродромный и аэровокзальный комплексы, должна завершиться в марте 2018 года. При этом, как сообщил начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин, ВПП планируется ввести в эксплуатацию уже с 4 января 2018 года.

Реконструкция аэропорта Храброво была начата в 2013 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта ["Новапорт"], генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Летом этого года завершена первая очередь работ по аэровокзальному комплексу. Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение с 2500 до 3350 метров, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек.

Храброво связан регулярными рейсами с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталья и Барселона. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. После реконструкции он сможет обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.