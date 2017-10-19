Духовно-культурный центр России в Париже встречает свою первую годовщину

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Российский духовно-культурный православный центр в Париже отмечает в четверг первую годовщину с момента основания. Он был открыт 19 октября 2016 года и с тех пор, как свидетельствуют его многочисленные посетители, стал одним из самых популярных мест во французской столице.

"Вот уже целый год новый российский центр на левом берегу Сены живет, работает, действует", - сказал ТАСС известный французский писатель и публицист русского происхождения Дмитрий де Кошко. Он отметил, что Дом номер 1 на знаменитой Кэ Бранли стал настоящим "центром притяжения" для парижан.

На левом берегу Сены

Популярность нового русского адреса Парижа отметила и выдающийся историк, глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. "Этот дом построен для того, чтобы сближать Францию и Россию", - убеждена она.

По словам мэра центрального VII округа Парижа Рашиды Дати, элегантный комплекс, выросший близ Эйфелевой башни, стал проектом всех парижан. "Это не только символ веры, но и памятник, который будет иметь высокую художественную ценность". Перед авторами проекта стояла сложная задача вписать новое здание в архитектурный пейзаж, являющийся частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь рядом не только Эйфелева башня - самый посещаемый во Франции туристический объект, но и не менее знаменитые дворцы и музеи.

"Символично, что всего в нескольких сотнях метров выше по течению Сены ее берега связывает знаменитый мост Александра III", - считает глава округа. Мост через главную водную артерию столицы, признанный самым красивым в Париже, был сооружен в 1896-1900 годах в ознаменование союза Франции и России, у истоков которого стоял русский государь.

Авеню ведет к храму

Авторы проекта безошибочно выбрали место для духовно-культурного центра. Участок для строительства был приобретен на набережной Бранли в самом начале этого десятилетия Управлением делами президента РФ. Непосредственные работы по возведению комплекса начались в 2014 году. На территории общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров разместились несколько зданий, построенных знаменитым французским зодчим Мишелем Вильмоттом.

Французская газета La Croix, известная беспристрастностью своих оценок, особо отметила "великолепие проекта, его размещение в самом туристическом квартале Парижа". По мнению столичного издания, "возведение этого архитектурного ансамбля обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе".

Сердцем архитектурного комплекса справедливо называют Свято-Троицкий кафедральный собор Русской православной церкви. Он был освящен в конце минувшего года Патриархом всея Руси Кириллом, и в этом году прихожане уже смогли встречать в стенах нового храма главный христианский праздник - Пасху.

"Глубоко символично, что одной из своих сторон новый Российский центр выходит на Франко-Российскую авеню (Avenue Franco-Russe), названную так в прошлом столетии, - отметил ректор парижской консерватории имени Рахманинова Петр Шереметев. - Сегодня эта дорога ведет к храму".

Возникло новое соединение наших культур на глубоком духовном уровне. По словам епископа Нестора, возглавляющего Корсунскую епархию, которая объединяет приходы во Франции и ряде соседних стран Западной Европы, в Свято-Троицком соборе ежедневно бывают до двух тысяч посетителей. Для тех, кто не владеет славянскими языками, каждую субботу литургия в храме совершается полностью на французском языке.

Форум русской прессы

С самых первых шагов центр на набережной Бранли помогает, в свою очередь, укреплению позиций русского языка. Так, в октябре 2016 года, в первый же день своей работы, он стал местом проведения Всемирного конгресса русской прессы. Этот форум собрал в Париже по инициативе агентства ТАСС издателей и главных редакторов русскоязычных газет, журналов, электронных СМИ, телевизионных и радиопрограмм на русском языке из многих стран мира.

"Франция сегодня является первым по значению иностранным инвестором в России, - напомнил посол РФ во Франции Александр Орлов. - Перспективы расширения связей дополнительно повышают интерес к изучению русского языка". Российский духовно-культурный центр и открытый на его территории Институт Пушкина, отметил дипломат, всемерно этому содействуют.

Глазами друзей

Среди друзей Российского центра - известный французский историк Пьер Малиновский. Он рассказал, что в мае во время визита в Париж президента РФ Владимира Путина ему представилась возможность рассказать главе российского государства о своей многолетней экспедиции по увековечению памяти русских солдат, защищавших Францию в Первую мировую войну. По словам историка, он давно мечтал о такой встрече, которая состоялась в Российском духовно-культурном центре в Париже. "Наши страны были вместе в самых тяжелых испытаниях и сейчас должны быть союзниками в укреплении мира, - подчеркнул историк. - Россия и ее лидер вызывают у меня огромное уважение".

Центр на левом берегу Сены вступает во второй год своей истории. Вместе с добрыми пожеланиями в его адрес приходят предложения новых проектов - и не только из Франции и России. Основатель Русского хора Йельского университета Джордж Литтон хотел бы организовать в Париже выступление одного из самых известных русских хоров США. В доме на набережной Бранли уже внесли такой концерт в свою программу на 2018 год.