CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствах

Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"Спорт 19 октября, 1:52
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игреСпорт 19 октября, 1:22
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президентуМеждународная панорама 19 октября, 1:17
CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствахОбщество 19 октября, 1:04
"Реал" и ЦСКА сыграют в матче баскетбольной Евролиги в МадридеСпорт 19 октября, 1:01
"Зенит" и норвежский "Русенборг" встретятся в Санкт-Петербурге в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 0:37
"Локомотив" в Тирасполе сыграет с "Шерифом" в футбольной Лиге ЕвропыСпорт 19 октября, 0:29
Тренер: футболисты "Базеля" смогли разрушить созидательную деятельность ЦСКАСпорт 19 октября, 0:25
Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 19 октября, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Более 40 женщин - от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров - обвиняют Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, отметив, что в публикации газеты The New York Times, после которой разразился скандал, были перечислены всего восемь женщин с претензиями к продюсеру.
В их числе названы американки Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Энджи Эверхарт, французская актриса Жюдит Годреш, британские исполнительницы Кейт Бекинсейл, Лизетт Энтони и Софи Дикс, исландская певица Бьорк, вьетнамская модель и актриса Ву Тху Фыонг.
Несмотря на вал обвинений, Вайнштейн заявляет о невиновности, утверждая, что имел близкие отношения с женщинами только по взаимному согласию. "Вайнштейн безоговорочно отвергает любые обвинения в сексе не по взаимному согласию. Вайнштейн заверяет, что [с его стороны] никогда не было актов возмездия против женщин за отклонение его знаков внимания", - приводит телекомпания заявление официального представителя продюсера.
Ранее Вайнштейн был исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки. 17 октября он был вынужден покинуть пост председателя совета директоров своей компании Weinstein Company.