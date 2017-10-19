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CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствах

Общество
19 октября, 1:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

По информации телеканала, с обвинениями выступили актрисы, сценаристы, манекенщицы и костюмеры

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

© AP Photo/Michael Sohn

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Более 40 женщин - от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров - обвиняют Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, отметив, что в публикации газеты The New York Times, после которой разразился скандал, были перечислены всего восемь женщин с претензиями к продюсеру.

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В их числе названы американки Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Энджи Эверхарт, французская актриса Жюдит Годреш, британские исполнительницы Кейт Бекинсейл, Лизетт Энтони и Софи Дикс, исландская певица Бьорк, вьетнамская модель и актриса Ву Тху Фыонг.

Несмотря на вал обвинений, Вайнштейн заявляет о невиновности, утверждая, что имел близкие отношения с женщинами только по взаимному согласию. "Вайнштейн безоговорочно отвергает любые обвинения в сексе не по взаимному согласию. Вайнштейн заверяет, что [с его стороны] никогда не было актов возмездия против женщин за отклонение его знаков внимания", - приводит телекомпания заявление официального представителя продюсера.

Ранее Вайнштейн был исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки. 17 октября он был вынужден покинуть пост председателя совета директоров своей компании Weinstein Company.

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