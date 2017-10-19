Делегация Минобороны РФ примет участие в сессии Международной гидрографической организации

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Делегация Минобороны РФ прибыла в княжество Монако для участия в сессии Международной гидрографической организации (МГО), сообщил в четверг представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.
Сообщается, что на сессии "в период до 20 октября будет обсуждаться план работы и развития МГО, а также функционирование и взаимодействие основных органов Международной гидрографической организации".
Штаб-квартира МГО находится в Монако. Россия является членом этой организации, созданной в 1921 году. Ее задачами являются развитие наук, связанных с гидрографией и описательной океанографией, поиск эффективных методов исследований, координация национальных гидрографических организаций, а также унификация навигационных карт и пособий, отметил Дыгало.