Минобороны: США хотят работать с Россией в сфере увековечения памяти военнослужащих

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Россия и США активно сотрудничают в сфере сохранения памяти о военнослужащих, а также поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, несмотря на нынешние политические трения. Об этом в среду заявил начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов, возглавляющий российскую сторону в совместной российско-американской комиссии, занимающейся данными вопросами.

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В этот раз российская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения деталей предстоящего 21-го пленарного заседания комиссии, которое будет проходить в Москве с 7 по 9 ноября. "Проведены полезные консультации, обмен мнениями в преддверии нашей ноябрьской встречи. Полностью спланирована по дням и часам повестка дня, основные вопросы, которые будут рассматриваться", - рассказал Попов, выступая в Российском культурном центре в Вашингтоне.

"Работа, которую мы делаем, очень важна для наших государств. Мы работаем в период сложных политических отношений между нашими странами. И мы, конечно, яркий пример того, что наши государства могут сотрудничать и выполнять задачи, важные для нашего народа", - отметил глава управления российского оборонного ведомства.

"В нашей непосредственной работе с американской комиссией по делам военнопленных нет препятствий. Они делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы эти мысли продвигались", - сказал позже Попов журналистам, отвечая на вопрос о сотрудничестве с стороной США в рамках совместной комиссии.

В память о летчиках

Попов сообщил, что на данный момент уже идут работы по созданию памятника летчикам, которые перегоняли "самолеты-лодки" "Каталина", поставлявшиеся в СССР по программе ленд-лиза. Один из экипажей погиб во время взлета с базы Береговой охраны в Элизабет-сити.

По словам главы российской делегации, сейчас проект памятника утвержден, идет работа по созданию парка, где он будет остановлен. Располагаться композиция будет рядом с той самой базой, откуда взлетали советские пилоты. "Мы предлагаем в парке также выбить фамилии всех участников, кто обучал, подготавливал, потому что это будет интересно самим горожанам", - добавил Попов.

Он также сообщил, что российские художники и скульпторы уже получили визы, они прибудут в Элизабет-сити для того, чтобы "сориентировать памятник", провести некоторые подготовительные работы.

Попов отметил, что Россия со своей стороны предложила открыть также памятники и в местах, где "Каталины" базировались в СССР - в Мурманске и Владивостоке, а также в Норвегии, где потерпел крушение еще один такой самолет с интернациональным экипажем.

В свою очередь замдиректора Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Ферн Уингуш подчеркнула, что, несмотря текущие разногласия между Москвой и Вашингтоном, двум странам "удается успешно реализовывать такие проекты".