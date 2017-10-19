В Нью-Йорке состоялся 11-й Международный детский фестиваль культур народов России

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Интерес американцев к русской культуре неизменно высокий и не меняется, несмотря на внешние обстоятельства и политическую ситуацию. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС в среду президент Русско-американского центра "Наследие" (РАКСИ) Ольга Зацепина по итогам состоявшегося в Нью-Йорке 11-го Международного детского фестиваля культур народов России.

"Интерес со стороны американцев точно не уменьшается, и даже в рамках школьных программ города существуют подобные этнические фестивали, - отметила она. - И цель нашего фестиваля - не только сохранить культуру России для последующих поколений русских американцев, но и распространять ее дальше, чтобы в США знали, как много наша диаспора вносит в культуру и историю страны".

Детский фестиваль в этом году проходил в течение двух дней. Основные мероприятия были организованы в среду, когда участники и зрители собрались в зале бродвейского театрального центра "Симфони Спейс" (Symphony Space) на Манхэттене. На сцене выступил легендарный вокальный фольклорный ансамбль "Золотой петушок", постоянно принимающий участие в фестивальной программе. Впервые зрители увидели коллектив "Май вэй", который представил различные танцы народов России. Юные таланты выступали и сольно - танцоры, певцы и музыканты, многие из которых уже довольно известны в США.

Всего в фестивале приняли участие более 20 юных артистов и детских коллективов, а зрителями стали не только представители русскоязычной диаспоры, но и другие жители Нью-Йорка, в том числе студенты и школьники, интересующиеся культурой народов России. "Дети, как оказалось, являются прекрасными народными дипломатами, которые своей жизнью - участием в фестивалях, конкурсами, рассказами - сохраняют и распространяют русскую культуру в Америке", - подчеркнула глава РАКСИ. По ее словам, интерес к подобным фестивалям - стабильно высокий, так как сам город очень многонационален. "Татары, азербайджанцы, грузины, украинцы все эти годы с удовольствием принимают участие в нашем фестивале, гордятся своими корнями, сохраняют свою культуру", - заметила Зацепина.

Международный детский фестиваль народов России проходит ежегодно. По традиции в нем принимают участие дети и творческие коллективы из разных американских штатов, Канады, России, Украины и ряда других стран. В рамках фестиваля организуются также ярмарки, выставки и развлекательные представления, характерные для самобытной культуры различных народов, проживающих в России. Билеты на фестиваль - бесплатные.

По данным Ольги Зацепиной, в Нью-Йорке в настоящее время проживают около одного миллиона русских американцев.