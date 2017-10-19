Глава Приамурья поручил проверить присланные ему в Instagram жалобы на поборы в детсадах

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Александр Козлов в четверг поручил главе регионального Минобразования Ольге Варсановой проверить жалобы на поборы в детских садах, оставленные жителями области в профиле главы региона в Instagram.
"Я попрошу изучить всю критику и предложения, поступившие от людей, живущих в Амурской области", - сказал Козлов на совещании в региональном правительстве.
В Instagram амурского губернатора оставлено более 300 сообщений о дополнительных сборах средств на нужды детских садов. Причем среди покупок на добровольные пожертвования есть, например, сварочный аппарат, мебель, окна.
"Предлагаю предусмотреть в плане работы инвентаризацию поступивших доходов в учреждение образования, в детские сады. Отдельно отразить добровольные пожертвования, отдельно - платные услуги. И второе - посмотреть, куда расходуются денежные средства", - предложил прокурор области Руслан Медведев.
Итоги проверок озвучат через два месяца.