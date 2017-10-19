Власти Якутии планируют снизить долю аварийного жилья до 2025 года в два раза

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ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Правительство республики Саха (Якутия) планирует снизить долю ветхого и аварийного жилья в регионе к 2025 году в два раза. Об этом сообщил в четверг на совещании по вопросам реализации комплексного плана социально-экономического развития республики председатель правительства республики Евгений Чекин.
"Доля аварийного и ветхого жилья в 6,3 раза в настоящий момент превышает среднероссийские показатели. К 2025 году стоит задача снизить в два раза - до 8,5%. Для решения этой задачи потребуется 90 млрд рублей", - сказал Чекина на совещании, которое прошло в Якутске под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Как уточнила ТАСС министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова, на сегодняшний в Якутии аварийными признаны более 4 тыс. многоквартирных и индивидуальных домов, где проживают более 62 тыс. человек. Для переселения людей из аварийного жилья в проект бюджета региона на 2018 год заложена сумма 500 млн рублей.
При этом отмечается, что за время реализации программы за период с 2012 года по сентябрь 2017 года было переселено из аварийного жилья 28,6 тыс. человек, на что было выделено из бюджетов всех уровней более 12 млрд рублей.