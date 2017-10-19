Занесенные к Красную книгу белые медведи обосновались рядом с селом на Чукотке

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Белые медведи, занесенные в Красную книгу, обосновались рядом с селом Рыркарпий Иультинского района Чукотке, сообщила в четверг пресс-служба программы Русского географического общества "Белый медведь".
"Рыркайпий находится недалеко от памятника природы "Мыс Кожевникова", созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей. Этой осенью на лежбище было до 5 тыс. моржей. Такое скопление привлекло белых медведей. <…> Сейчас моржи ушли, но порядка 20 белых медведей остаются практически рядом с селом", - говорится в сообщении.
Еды хищникам хватает, но некоторые молодые животные подходят близко к населенному пункту. Не так давно один из медведей выдавил окно в жилом доме и попытался проникнуть в здание.
"Организовано дежурство, чтобы сохранить жизни и людей, и краснокнижных зверей. Наблюдатели следят за медведями и отгоняют их от жилищ людей при подходе. К жилищу людей подходят только молодые медведи (трех-пяти лет), которые прежде видели человека. На данном этапе достаточно дежурить и отпугивать зверей от домов", - отмечается в сообщении.
Когда выпадет снег, то чтобы отогнать хищников можно будет применить снегоходы. Как добавили ТАСС в заповеднике Остров Врангеля, этой осенью ученым уже удалось наблюдать большое скопление белых медведей. Более 230 хищников были встречены на побережье острова.
Белый медведь - хищник, занесенный в Красную книгу России. В мире насчитывается около 25 тыс. особей этого вида.