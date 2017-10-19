Около 40 инвалидов в КЧР с начала года получили господдержку на открытие своего дела

ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Около 40 жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) с ограниченными возможностями здоровья открыли в 2017 году свое дело при финансовой поддержке регионального управления государственной службы занятости населения, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Так как людям с ограниченными возможностями труднее всех найти работу, самозанятости инвалидов уделяется первоочередное внимание. За девять месяцев 2017 года 39 человек получили по 59,8 тыс. рублей на открытие небольшого дела. До конца года такую финансовую поддержку могут получить еще три гражданина этой категории", - сообщили в службе занятости.

Там также отметили, что чаще всего жители республики, участвующие в программе занятости, занимаются разведением крупного рогатого скота и пчеловодством, а также открывают парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, по ковке металлических изделий.

В 2016 году финансовую помощь на открытие своего дела получили 34 инвалида.