Кабмин вносит в Думу законопроект, уточняющий положение о службе в органах внутренних дел

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который предполагает введение запрета на увольнение сотрудников органов внутренних дел, осужденных за деяния, которые были декриминализированы на момент расторжения с ними контракта. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Законопроектом предлагается дополнить Положение о службе в органах внутренних дел РФ нормой, запрещающей увольнение со службы сотрудников органов внутренних дел, осужденных вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, в случае если деяния, в связи с совершением которых они были осуждены, на момент решения вопроса о расторжении с ними контракта о прохождении службы и увольнении со службы были декриминализованы.

"Учитывая позицию Конституционного суда о недопустимости установления привилегированного положения сотрудникам, проходящим службу, у которых преступность ранее совершенных ими деяний устранена уголовным законом (декриминализована), по сравнению с лицами, желающими поступить на службу, но не имеющими права на ее прохождение по такой причине, законопроектом предлагается внести в Положение корреспондирующие изменения", - говорится в пояснительной справке к документу.