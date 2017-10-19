Кабмин вносит в Думу законопроект, уточняющий положение о службе в органах внутренних дел

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который предполагает введение запрета на увольнение сотрудников органов внутренних дел, осужденных за деяния, которые были декриминализированы на момент расторжения с ними контракта. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.
Законопроектом предлагается дополнить Положение о службе в органах внутренних дел РФ нормой, запрещающей увольнение со службы сотрудников органов внутренних дел, осужденных вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, в случае если деяния, в связи с совершением которых они были осуждены, на момент решения вопроса о расторжении с ними контракта о прохождении службы и увольнении со службы были декриминализованы.
"Учитывая позицию Конституционного суда о недопустимости установления привилегированного положения сотрудникам, проходящим службу, у которых преступность ранее совершенных ими деяний устранена уголовным законом (декриминализована), по сравнению с лицами, желающими поступить на службу, но не имеющими права на ее прохождение по такой причине, законопроектом предлагается внести в Положение корреспондирующие изменения", - говорится в пояснительной справке к документу.