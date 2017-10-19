В ГД предлагают пожизненно сажать за сексуальные преступления в отношении детей до 12 лет

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Об этом она заявила в четверг на заседании рабочей группы по разработке "антипедофильских поправок" в законодательство.
"Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет", - сказала она.
Среди других мер предлагается ужесточение ответственности за развратные действия для лиц, работающих с детьми. "Ответственность будет до 15 лет лишения свободы", - пообещала Яровая. Она также считает необходимым установить уголовную ответственность для тех, кто не сообщил о преступлениях против детей.
Кроме того, по словам Яровой, в предлагаемом рабочей группой законопроекте "вводится приостановление сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия". "Необходимо понимать, что это наиболее латентные преступления, дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии. Мы обеспечиваем возможность привлечения к уголовной ответственности виновных, когда жертвы, уже став совершеннолетними, об этом рассказывают", - пояснила депутат.
Вице-спикер Госдумы сообщила, что за первое полугодие 2017 года в России возбудили 7 тыс. уголовных дел "по факту половых посягательств против несовершеннолетних", что на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жертвами таких преступлений, по словам Яровой, стали 5 тыс. детей.
Она отметила, что значительная часть этих преступлений совершена не рецидивистами. "Это не рецидивы преступлений, это не маньяки под мостом, это новые преступники, это лица, которые не находились в поле зрения правоохранителей, которые ранее не совершали других преступлений в абсолютном большинстве случаев", - подчеркнула она.