Голодец поприветствовала сборную России WorldSkills

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поприветствовала сборную России на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills.

"Мне прежде всего хочется вас поздравить, потому что независимо от результата это наша общая победа. Впервые Россия представлена в таком составе: 58 участников по 52 компетенциям. Это небывалый прорыв в нашей истории, и его сделали вы", - сказала Голодец.

"Участие в мировом чемпионате означает, что вы лучшие в стране прежде всего. Мы знаем, что команды соперников в этом году как никогда сильны", - добавила вице-премьер.

44-й чемпионат мира WorldSkills Competition-2017 проходит с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В столице ОАЭ собрались более 1300 молодых профессионалов из 77 стран - участниц международного движения.

Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, во второй - в бразильском Сан-Паулу.

В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафета мирового первенства будет передана России. Организаторы чемпионата в Абу-Даби передадут флаг представителям России, которая была выбрана страной проведения следующего 45-го чемпионата мира. Он состоится в Казани с 18 по 23 августа 2019 года.