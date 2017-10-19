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Миронов предлагает ввести процедуру обжалования дорожных штрафов онлайн

Общество
19 октября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По словам депутата, "такая возможность особенно актуальна для автомобилистов, которым выписывают штрафы на основании данных с видеокамер на дорогах"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали и намерены внесли в Госдуму проект закона об упрощении процедуры обжалования административных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов с коллегами по фракции вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить обжалование постановлений об административных правонарушениях, вынесенных на основании данных с технических средств фото- и видеофиксации. Инициатива позволяет обжаловать такие постановления в электронной форме", - сказали в пресс-службе.

По словам Миронова, "такая возможность особенно актуальна для автомобилистов, которым выписывают штрафы на основании данных с видеокамер на дорогах".

"Далеко не всегда эти штрафы правомерны, ведь техника тоже сбоит. Совсем недавно произошел очередной резонансный случай в Москве, когда из-за неправильной настройки камеры тысячам водителей ошибочно выписали штрафы. Люди сталкиваются с необходимостью обжалования, а для этого приходится еще походить по инстанциям, потратить время. Законопроект направлен на то, чтобы упростить порядок обжалования таких решений", - пояснил депутат.

Он добавил, что "законопроектом предлагается дать гражданам возможность подавать жалобы на постановления о штрафах также в форме электронного документа через портал госуслуг". "Сейчас такой возможности нет, и это не совсем справедливо", - считает Миронов.

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