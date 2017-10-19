Яровая предлагает ввести ответственность за развращение детей через интернет

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.
"Интернет - новая форма коммуникации, использование которой в преступных целях позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв. Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет", - заявила она в четверг на заседании рабочей группы по разработке "антипедофильских поправок" в законодательство.
Кроме того, по ее словам, в разрабатываемом проекте закона "впервые предусматривается ответственность за укрывательство тяжких преступлений" против половой неприкосновенности детей. "В отношении детей такое укрывательство говорит чаще всего о том, что преступление не обнаруживается в силу беспомощного положения жертвы. Если человек знает о том, что в отношении ребенка совершается насилие и не сообщает об этом в правоохранительные органы, он оставляет этого ребенка в роли жертвы и дает возможность беспрепятственно совершать новые преступления", - отметила депутат.
Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством Яровой была создана по решению Совета Думы 12 января 2017 года. В группу вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, уполномоченный по правам ребенка, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.