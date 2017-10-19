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Лихачев заявил, что Росатом будет и в дальнейшем поддерживать движение WorldSkills Russia

Общество
19 октября, 11:08 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 19, октября. /ТАСС

Глава компании поблагодарил участников чемпионата за проявленные характер и волю и отметил потребность атомной отрасли в молодых специалистах

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АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена и в дальнейшем поддерживать и развивать движение молодых профессионалов Worldskills Russia ("Молодые профессионалы"), поскольку атомной отрасли в России требуются молодые профессиональные кадры. Об этом заявил в четверг на встрече со сборной России Worldskills генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Вы чуть-чуть подрастете и поймете, что на площадке WorldSkills не только раздаются медали по компетенциям, но и вообще формируются правила и требования к мировой профессии. И в связи с бурным развитием технологий принципиально важно, чтобы Россия говорила свое слово", - сказал Лихачев.

"Мы всегда будем поддерживать правительство, оргкомитет WorldSkills и вас, участники", - добавил он. "Я очень благодарен вам за ваше подвижничество, заряженность, тот характер и ту волю, которую вы проявили", - отметил глава Росатома.

"У нас очень длинные проекты, средний срок проектной работы, например, атомной станции это 60 лет. Строят ее семь-восемь лет и продляют еще на 40 лет после завершения проектного срока. Представляете, проект работает больше 100 лет. Поэтому нам важно, чтобы с самых малых лет, самые юные люди как можно раньше приходили в профессию и становились специалистами", - сказал он.

Лихачев отметил, что на базе работ участников мировых соревнований Росатом открывает центры компетенций WorldSkills Hi-Tech. На базе этих центров будут проходить обучение сотни молодых специалистов.

О чемпионате

Чемпионат мира WorldSkills Competition-2017 проходит с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В столице ОАЭ собрались более 1300 молодых профессионалов из 77 стран - участниц международного движения.

Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, во второй - в бразильском Сан-Паулу.

В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафета мирового первенства будет передана России. Организаторы чемпионата в Абу-Даби передадут флаг представителям России, которая была выбрана страной проведения следующего чемпионата мира. Он состоится в Казани с 18 по 23 августа 2019 года.

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Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич
Темы
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