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Мобильное приложение "Открытое правительство" запустят в Магаданской области

Общество
19 октября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Губернатор региона добавил, что приложение станет одним из каналов оперативного взаимодействия с гражданами для решения волнующих их вопросов

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Открытое правительство" в тестовом режиме запустят в декабре 2017 года в Магаданской области. Приложение позволит гражданам направлять обращения в органы власти, а также отслеживать статус рассмотрения своих обращений, сообщила в четверг пресс-служба правительства Магаданской области.

"Разработка мобильного приложения "Открытое правительство Магаданской области" ведется для платформ IOS и Android. Организационно-техническая составляющая процесса рассмотрения обращений будет обеспечена за счет взаимной интеграции с электронными приемными кольца сайтов правительства Магаданской области. Граждане получат возможность задать вопрос или предложить идею, а также ознакомиться с уже накопленной базой актуальных вопросов и идей.

Кроме того, приложение будет содержать телефонный справочник контактов всех органов власти, анонсы всех важных мероприятий, проводящихся в Магаданской области, и ленту актуальных новостей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ключевой элемент "Открытого правительства" - возможность проводить опросы и оперативно узнавать мнение граждан по важнейшим и общественно значимым темам. В тестовом режиме приложение будет запущено в декабре 2017 года. Если тестирование пройдет успешно, его разместят в сети Интернет на площадках для скачивания мобильных приложений.

По мнению губернатора Магаданской области Владимира Печеного, приложение станет еще одним каналом оперативного взаимодействия с гражданами для решения волнующих их вопросов. "Главное организовать работу таким образом, чтобы люди могли не просто беспрепятственно обращаться в органы власти, но и в режиме реального времени отслеживать, как идет работа по решению проблем, на которые они указали", - цитирует пресс-служба губернатора.

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