Правительство Севастополя приобретет два комплекса для мониторинга здоровья детей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя приобретет два комплекса мониторинга состояния здоровья школьников. Об этом в четверг на заседании правительства города сообщил директор Департамента образования Михаил Родиков.
"Распоряжением правительства РФ нашему городу выделена субсидия в размере 1,8 млн рублей, чтобы приобрести два комплекса мониторинга здоровья. Они будут поставлены в наши специализированные учреждения - это интернаты № 1 и № 6", - сказал Родиков.
Он пояснил ТАСС, что эти комплексы предназначены для постоянного наблюдения за состоянием здоровья детей. "Сейчас школьники проходят диспансеризацию один раз в год, и мы понимаем, что этого мало", - добавил Родиков.
По словам чиновника, комплексы мониторинга здоровья будут включать оборудование для измерения всех параметров состояния организма, например, таких как зрение, антропометрические данные, мышечная сила, выявления плоскостопия, проблем, связанных с функционированием опорно-двигательного аппарата и многое другое.
Кроме того, при помощи комплексов можно будет проводить различные тесты, в том числе на определение уровня умственного и социального развития. Помимо этого, они будут включать оборудование, позволяющее повысить остроту зрения и слуха, проводить профилактику и лечение заболеваний органов дыхания, физиотерапевтическое оборудование.