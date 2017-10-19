Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Севастополя приобретет два комплекса для мониторинга здоровья детей

Общество
19 октября, 11:36 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, октября. /ТАСС

Комплексы будут включать оборудование для измерения всех параметров состояния организма и повышения остроты зрения и слуха

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя приобретет два комплекса мониторинга состояния здоровья школьников. Об этом в четверг на заседании правительства города сообщил директор Департамента образования Михаил Родиков.

"Распоряжением правительства РФ нашему городу выделена субсидия в размере 1,8 млн рублей, чтобы приобрести два комплекса мониторинга здоровья. Они будут поставлены в наши специализированные учреждения - это интернаты № 1 и № 6", - сказал Родиков.

Он пояснил ТАСС, что эти комплексы предназначены для постоянного наблюдения за состоянием здоровья детей. "Сейчас школьники проходят диспансеризацию один раз в год, и мы понимаем, что этого мало", - добавил Родиков.

По словам чиновника, комплексы мониторинга здоровья будут включать оборудование для измерения всех параметров состояния организма, например, таких как зрение, антропометрические данные, мышечная сила, выявления плоскостопия, проблем, связанных с функционированием опорно-двигательного аппарата и многое другое.

Кроме того, при помощи комплексов можно будет проводить различные тесты, в том числе на определение уровня умственного и социального развития. Помимо этого, они будут включать оборудование, позволяющее повысить остроту зрения и слуха, проводить профилактику и лечение заболеваний органов дыхания, физиотерапевтическое оборудование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
5
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама