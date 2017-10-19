Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС считает туризм в Баренцевом регионе перспективным направлением сотрудничества

Общество
19 октября, 12:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, октября. /ТАСС

Посол ЕС по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс подчеркнула, что туристы не должны нарушать первозданный вид региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Туризм является многообещающей сферой сотрудничества стран Баренцева региона. Такое мнение в четверг высказала посол Европейского союза по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс на министерской встрече Совета Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР).

"Туризм - еще одна возможность для совместного развития, и мы должны привлекать туристов в Баренцев регион", - сказала она.

"Однако необходимо сделать так, чтобы туристы, покидая регион, оставляли его в столь же первозданном виде", - добавила дипломат.

Также, по ее словам, крайне важно согласовывать приоритеты экономики и экологии. "Нам особенно приятно, что трансграничное сотрудничество столь успешно", - заключила Конинскс.

СБЕР учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. На встрече в Архангельске председательство в этой структуре перейдет от России к Швеции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Дания Россия Швеция Исландия Норвегия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
5
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама