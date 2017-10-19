ЕС считает туризм в Баренцевом регионе перспективным направлением сотрудничества

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Туризм является многообещающей сферой сотрудничества стран Баренцева региона. Такое мнение в четверг высказала посол Европейского союза по арктическим вопросам Мари-Энн Конинскс на министерской встрече Совета Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР).

"Туризм - еще одна возможность для совместного развития, и мы должны привлекать туристов в Баренцев регион", - сказала она.

"Однако необходимо сделать так, чтобы туристы, покидая регион, оставляли его в столь же первозданном виде", - добавила дипломат.

Также, по ее словам, крайне важно согласовывать приоритеты экономики и экологии. "Нам особенно приятно, что трансграничное сотрудничество столь успешно", - заключила Конинскс.

СБЕР учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. На встрече в Архангельске председательство в этой структуре перейдет от России к Швеции.