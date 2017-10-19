Горняки шахты "Украина" в Донбассе остались в забое и требуют погасить долги по зарплате

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Горняки шахты "Украина" государственного предприятия "Селидовуголь" в подконтрольной Киеву территории Донецкой области отказались подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по заработной плате. Об этом в четверг сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В связи с невыплатой заработной платы горняки первой смены шахты "Украина" ГП "Селидовуголь" не поднялись из шахты. Таким протестом они требуют погашения задолженности перед ними", - написал Волынец в Facebook.

Накануне акцию протеста провели горняки шахт Волынской области в связи с долгами по заработной плате.

"Селидовуголь" - угледобывающее государственное предприятие (город Селидово, Донецкая область). В состав предприятия входит шесть шахт.