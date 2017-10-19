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Калининградская область подготовила новые турмаршруты в преддверии ЧМ-2018

Общество
19 октября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

У каждого маршрута появится страница на сайте информационно-туристического центра области с подробным описанием, аудиогидами и версиями на иностранных языках

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новые туристические маршруты появятся в Калининградской области в преддверии ЧМ-2018. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Андрей Ермак.

"Сегодня основной акцент сделан на продуктах, которые были специально подготовлены к Чемпионату мира по футболу, потому что мы ожидаем достаточно серьезный наплыв туристов именно в период проведения матчей у нас в Калининграде. Основные турпродукты - это как правило однодневные пешеходные маршруты", - сказал он.

Всего для туристов подготовлено около 50 маршрутов. "Некоторые связаны с тематикой отдыха семейного или отдыха для влюбленных, как, например, маршрут "Места для поцелуев". Часть однодневных маршрутов подготовлены для болельщиков, которые планируют приехать на матч и не хотят тратить деньги на размещение в отеле. Например, они приезжают посмотреть матч, и у них рейс утром из Калининграда, следовательно, им всю ночь нужно гулять. Мы предложили им достаточно большую ночную программу, которая называется "Мистический Кенигсберг", - рассказал Ермак.

Он пояснил, что в настоящее время маршруты действуют в тестовом режиме. "Уже можно по ним пройти, но кампанию продвижения и активную популяризацию маршрутов мы начнем со следующего года, начиная с выставки ITB (Международная туристская биржа) в Берлине", - сказал он. Министр культуры пояснил, что к ЧМ-2018 у каждого маршрута появится отдельная страница с подробным описанием, аудиогидами и версиями на иностранных языках. Страницы маршрутов будут привязаны к сайту информационно-туристического центра области.

Туры на несколько дней

Ермак отметил, что для туристов подготовлены не только однодневные маршруты, но и рассчитанные на более длительный срок. На данный момент существуют два тура: "Калининград за три дня" и "Калининград за семь дней"

"Основные точки продвижения наших туристских маршрутов - это янтарь, безусловно. Калининград себя сейчас позиционирует как янтарная столица мира. Второе направление - это наши природные парки: это уникальный природный парк Куршская коса, природный парк "Выштынецкий" - единственное в мире озеро, где проходят границы сразу трех государств: Литвы, Польши и Российской Федерации", - сказал министр.

"Последний акцент - это историко-культурный туризм: достаточно эклектичная культура у Калининграда, потому что объекты периода Тевтонского ордена, объекты периода немецкого владения территорией, советская и современная российская архитектура - все это переплелось, и, мы считаем, переплелось достаточно органично", - добавил Ермак.

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