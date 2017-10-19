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Кузнецова предложила расширить обучение школьников основам безопасности

Общество
19 октября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В частности, детский омбудсмен предложила включить правила интернет-безопасности в программу уроков ОБЖ

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в рамках профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних призывает расширить программу обучения школьников правилам безопасности.

"Министерству образования мы предлагаем дополнить программу ОБЖ на основе современных выводов в части интернет-безопасности, добавить знания об опасных криминогенных, чрезвычайных ситуациях. Слово "криминогенный" поможет нам дополнить образовательную программу с учетом новых вызовов времени", - сказала она, выступая в Думе на заседании рабочей группы по подготовке "антипедофильских поправок" в законодательство.

Кузнецова также напомнила, что необходимо создать реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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