Кузнецова предложила расширить обучение школьников основам безопасности

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в рамках профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних призывает расширить программу обучения школьников правилам безопасности.

"Министерству образования мы предлагаем дополнить программу ОБЖ на основе современных выводов в части интернет-безопасности, добавить знания об опасных криминогенных, чрезвычайных ситуациях. Слово "криминогенный" поможет нам дополнить образовательную программу с учетом новых вызовов времени", - сказала она, выступая в Думе на заседании рабочей группы по подготовке "антипедофильских поправок" в законодательство.

Кузнецова также напомнила, что необходимо создать реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.