Учителя ОБЖ и информатики расскажут о противодействии сексуальным домогательствам

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минобрнауки направило в регионы рекомендации, согласно которым детям на уроках ОБЖ и информатики необходимо рассказывать как противостоять сексуальному насилию. Об этом в четверг заявила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

"Мы во все субъекты РФ направили наши рекомендации о внесении этих тем (защиты от сексуального насилия, педофилии) в образовательные программы по курсу ОБЖ и информатики об изучении этих тем по безопасному интернету", - сказала Синюгина.

Она добавила, что со временем требования рассказывать детям об этих темах в школе будут прописаны в федеральных государственных образовательных стандартах.

"Существует просто определенная процедура, которая требует времени и прохождения некоторых этапов, чтобы это также закрепить в стандарте. Мы сейчас этими изменениями занимаемся", - сказала замминистра.

Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой была создана по решению Совета Думы 12 января 2017 года. В группу вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, уполномоченный по правам ребенка, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.