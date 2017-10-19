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Учителя ОБЖ и информатики расскажут о противодействии сексуальным домогательствам

Общество
19 октября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина отметила, что со временем требования рассказывать детям об этих темах в школе будут прописаны в федеральных государственных образовательных стандартах

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минобрнауки направило в регионы рекомендации, согласно которым детям на уроках ОБЖ и информатики необходимо рассказывать как противостоять сексуальному насилию. Об этом в четверг заявила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

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"Мы во все субъекты РФ направили наши рекомендации о внесении этих тем (защиты от сексуального насилия, педофилии) в образовательные программы по курсу ОБЖ и информатики об изучении этих тем по безопасному интернету", - сказала Синюгина.

Она добавила, что со временем требования рассказывать детям об этих темах в школе будут прописаны в федеральных государственных образовательных стандартах.

"Существует просто определенная процедура, которая требует времени и прохождения некоторых этапов, чтобы это также закрепить в стандарте. Мы сейчас этими изменениями занимаемся", - сказала замминистра.

Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой была создана по решению Совета Думы 12 января 2017 года. В группу вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, уполномоченный по правам ребенка, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

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