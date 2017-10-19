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Кузнецова поддержала идею отмены срока давности преступлений для педофилов

Общество
19 октября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По словам омбудсмена, "сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает ряд мер, обсуждавшихся 19 октября на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке "антипедофильских поправок".

"Законодательство должно отвечать на вызовы времени. Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: введение реестра [осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних], пожизненный административный надзор [за осужденными] и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника", - сказала Кузнецова журналистам по итогам заседания.

Она также призвала разработать меры по ограничению возможности общения педофилов с несовершеннолетними в интернете. "Интернет-пространство открыто до сих пор. Поэтому меры, которые помогут ограничить им вот это поле для несовершеннолетних, безусловно, нужны", - считает омбудсмен.

Она сообщила, "доля преступлений в отношении половой неприкосновенности выросла с 8 тыс. в с лишним в 2012 году до 12 тыс. с лишним сегодня".

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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