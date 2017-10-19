Прожиточный минимум пенсионера в Москве может вырасти до 11,8 тыс. руб. в 2018 году

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в 11 816 рублей. Соответсвующий законопроект опубликован на сайте столичного парламента.
"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год в размере 11 816 рублей", - сообщается в тексте законопроекта.
В 2017 г. прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 11 561 руб. По состоянию на август 2017 года количество получателей региональной социальной доплаты (РСД) к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 11 561 рубль в Москве составила 42370 человек.
"Принятие закона города Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год" позволит рассчитать РСД к пенсии неработающим пенсионерам в столице в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами города Москвы", - отмечается в материале.