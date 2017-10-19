Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: большинство россиян против выплаты Украине компенсации за Крым

Общество
19 октября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Поддержали идею о компенсации лишь 4% респондентов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (90%) не поддерживают предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате Москвой денежных компенсаций Киеву за Крым. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

СПЕЦПРОЕКТ

Люди Крыма. Три года вместе

Жители полуострова — о том, как изменилась их жизнь после воссоединения с Россией

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России "свершившимся фактом". По его словам, РФ и Украина могли бы договориться по этому вопросу на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом". Комментируя высказывание чешского лидера, пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Крым вошел в состав РФ легитимно и ни о какой компенсации за полуостров не может быть и речи.

Каждый десятый (11%) россиянин "скорее не поддерживает" предложение чешского президента, 79% опрошенных его "полностью не поддерживают", среди них 84% - это россияне в возрасте от 35 до 44 лет и от 60 лет и старше. Поддержали идею о компенсации Украине за Крым лишь 4% респондентов, при этом уровень поддержки среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет выше (19%), чем в других возрастных группах (7% среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет, 5% среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет, 1% среди россиян в возрасте от 45 до 59 лет и 3% среди тех, кому 60 лет и больше). Половина опрошенных (50%) аргументируют свое мнение тем, что Крым исторически принадлежал России, еще 15% не понимают, за что именно России предлагают выплатить компенсацию Украине, а 13% уверены, что решение о присоединении Крыма к России приняли сами жители полуострова, поэтому Россия не должна выплачивать никакой компенсации. Количество россиян, которые считают, что Россия поступила правильно, увеличилось по сравнению с прошлым годом - в октябре 2017 года 71% опрошенных признают такое решение "безусловно правильным" и 22% - "скорее правильным" (в марте 2016 года таких было 69% и 18% соответственно).

Смотрите также

Власти Крыма считают, что нужно выстраивать стратегию водоснабжения без Украины

Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи

Земан заявил, что не намерен извиняться перед Украиной за свою позицию по Крыму

Заявляют о важности признания Крыма российской территорией другими странами 69% россиян, большинство (48%) из них - это люди в возрасте 60 лет и старше. Не согласны с такой точкой зрения 28% опрошенных. За два года увеличилось число наших сограждан, которые считают, что большинство других стран признает Крым российской территорией: так считают 88% россиян, тогда как в феврале 2015 года этого мнения придерживались 85% опрошенных. Сейчас каждый четвертый (25%) полагает, что это случится в ближайшее время, 40% - в течение нескольких лет, 23% - в течение десяти лет и более.

"С рациональной точки зрения, резонансное предложение Земана кажется не лишено смысла - Россия получила бы окно возможностей для урегулирования отношений с ЕС и Украиной. Но "монетарный" подход к решению крымского вопроса идет вразрез с ценностными представлениями большинства россиян о том, что такое Родина: Крым - ее органичная часть, теперь уже и бесспорная. <...> Нормализация отношений с Западом - это не тот повод, когда можно поступиться важными для граждан России принципами", - прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-14 октября 2017 года методом телефонного интервью. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки 1200 человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Чехия Россия Украина
Персоны
Земан, Милош
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама