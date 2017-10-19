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В Госдуму внесен законопроект, направленный на улучшение медобеспечения военных

Общество
19 октября, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 19 октября./ТАСС

Речь идет о внесении изменений в закон "Об обороне" и статью закона "Об обращении лекарственных средств"

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МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич внес в Госдуму законопроект, который должен улучшить медицинское и лекарственное обеспечение военнослужащих. Об этом сенатор сообщил в четверг журналистам.

Речь идет о внесении изменений в закон "Об обороне" и статью закона "Об обращении лекарственных средств".

"Законопроектом предлагается, например, осуществлять деятельность медицинских подразделений вооруженных сил без обязательного сегодня лицензирования. Также уточняется порядок использования ими в особых условиях наркотических средств и психотропных веществ без лицензии. Принятие законопроекта позволит повысить качество и оперативность медицинского обеспечения военнослужащих", - сказал Клинцевич.

Он пояснил, что существующее российское законодательство регулирует правовые отношения в сфере здравоохранения в мирное время, не учитывая особенности медицинского обеспечения вооруженных сил при выполнении ими боевых и учебно-боевых задач. "Кроме того, ныне действующая система государственной регистрации лекарственных препаратов, медицинских изделий и технологий не обеспечивает их оперативного применения вооруженными силами в особых условиях. Внесенный мною законопроект призван закрыть эти пробелы. Экстремальная ситуация требует других скоростей принятия решений", - считает сенатор.

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