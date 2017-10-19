В МВД предлагают уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди детей

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Представитель МВД предложил ввести в России уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.
"Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма, нетрадиционных отношений и так далее. Лично я считаю, что административная ответственность малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения", - сказал на заседании в Госдуме начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД РФ Сергей Алабин.
В настоящее время в России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних наказывается штрафом по статье 6.21 КоАП РФ. В 2013 году Госдума в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей приняла закон, дополняющий КоАП РФ статьей 6.21, устанавливающей ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон вступил в силу 30 июня 2013 года.