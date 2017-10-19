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Медучреждения Башкирии начнут выдавать больничные в электронном виде

Общество
19 октября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В региональном отделении ФСС отметили, что перед внедрением системы проводились обучающие семинары и отрабатывались все технические вопросы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Все государственные медучреждения Башкирии начнут в ближайшее время выдавать больничные листки в электронном виде. Об этом говорится в пресс-релизе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"Все государственные медицинские организации Башкортостана начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В региональном отделении ФСС отметили, что внедрению этой системы предшествовали множество обучающих семинаров, распространялись памятки, отрабатывались все технические вопросы.

"Кроме этого в период с 12 по 27 октября 2017 года региональным отделением будут проведены масштабные зональные обучающие семинары для страхователей на территории всей республики", - добавили в ФСС.

С 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. В Федеральном фонде социального страхования (ФСС) сообщили ТАСС, что за три месяца было выдано 33 тыс. листков нетрудоспособности в электронном виде по всей стране. По данным ФСС, в общей сложности сегодня 1,4 тыс. медицинских организаций России из 12 тысяч подключились к этой системе.

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