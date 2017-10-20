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Самое важное из нового регламента ГИБДД

Общество
20 октября, 11:45 UTC+3

С 20 октября 2017 года в России начал действовать новый административный регламент ГИБДД. Он меняет многие правила взаимоотношений водителей и инспекторов

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Материал из 1 страницы
© Александр Алпаткин/ТАСС

Сотрудники ДПС больше не будут оформлять справки о ДТП, смогут останавливать машины вне стационарных постов, но не смогут изымать права на управление автомобилем. Более подробно об этих и других новшествах — в материале ТАСС.

1
Новые правила оформления ДТП

ГИБДД больше не будет выдавать справок о ДТП. После аварий водители смогут получить на руки только копии протоколов и постановлений.

Эта норма вызвала самое большое беспокойство автомобилистов. Проблема в том, что в законе об ОСАГО прописана необходимость предоставления страховщикам процессуальных документов о ДТП, оформленных сотрудником полиции. Правила ОСАГО, утвержденные регулятором, прямо требуют от водителя, претендующего на выплату, представить справку о ДТП. В противном случае в выплате могут отказать.

Госавтоинспекция дала разъяснения для сотрудников, в документы о ДТП нужно вносить сведения, необходимые страховщику (номер полиса ОСАГО, характер повреждения авто).

2
Проверка вне поста ГИБДД разрешена

У инспекторов появилось право проверять авто вне постов ГИБДД. Раньше такой контроль был возможен только на посту. Местоположение патрульной машины будет определять руководитель подразделения дорожно-патрульной службы. Впрочем, и раньше инспектор мог остановить машину на дороге, если имел подозрения, например, что машина угнана.

В новом регламенте сохранилась норма о том, что сотрудники ГИБДД во время проверок на дорогах должны располагать автомобиль так, чтобы другие водители могли его видеть издалека. Но далее прописано, что на аварийно-опасных участках дороги и при работе с камерами фиксации нарушений ПДД патруль может располагаться "в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги и элементами обустройства улично-дорожной сети". То есть инспектор может скрыть свою машину, например, за поворотом или рекламным щитом.

3
Права изымать не будут

Сотрудники полиции не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Новый регламент позволяет водителю сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.

"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", — сказал начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

4
Делать видеозапись разговора с сотрудником ГИБДД можно

Пункт, разрешающий проводить видеозапись процессуальных действий полицейского, из регламента исчез.

Но такое право у автовладельцев осталось. Оно закреплено не в регламенте, а в законе "О полиции". 

"Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом", — сказал Александр Быков.

5
Документы для проверки должны быть без обложки

Документы для проверки водитель должен передавать инспектору не только без обложки, но и без "удерживающих устройств" (например, цепочек, боксов или клипс). Дело в том, что иногда водители помещали документы в закрытые боксы и пристегивали их цепочкой к автомобилю, чтобы полицейский не мог забрать документы для проверки в своей машине. Новый регламент прямо запрещает водителям предоставлять документы для проверки в таком виде.

Также теперь автоинспектор имеет право проверить документы не только у водителя, но и у пассажиров. Для этого, правда, придется назвать какую-то причину, например, что есть основания подозревать их в совершении преступления или нахождении в розыске.

Еще одна новация касается проверки полисов ОСАГО: водитель может показывать не только "бумажный" полис, но и его электронную распечатку. Это правило на практике действовало и раньше, но теперь оно закреплено в регламенте.

 

Мария Селиванова

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