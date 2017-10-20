Самое важное из нового регламента ГИБДД

ГИБДД больше не будет выдавать справок о ДТП. После аварий водители смогут получить на руки только копии протоколов и постановлений.

Эта норма вызвала самое большое беспокойство автомобилистов. Проблема в том, что в законе об ОСАГО прописана необходимость предоставления страховщикам процессуальных документов о ДТП, оформленных сотрудником полиции. Правила ОСАГО, утвержденные регулятором, прямо требуют от водителя, претендующего на выплату, представить справку о ДТП. В противном случае в выплате могут отказать.

Госавтоинспекция дала разъяснения для сотрудников, в документы о ДТП нужно вносить сведения, необходимые страховщику (номер полиса ОСАГО, характер повреждения авто).