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Миллионы масляных светильников продают в дни Дивали индийские горшечники

Общество
19 октября, 14:58 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

Также хорошим спросом в дни праздника пользуются статуэтки индуистских богов и глиняные колокольчики

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Юные упаковщицы под внимательным присмотром мамы
Юные упаковщицы под внимательным присмотром мамы
Юные упаковщицы под внимательным присмотром мамы
© Евгения Кармалито/ТАСС
Работа по раскраске деталей праздничного убранства
Работа по раскраске деталей праздничного убранства
Работа по раскраске деталей праздничного убранства
© Евгения Кармалито/ТАСС
© Евгения Кармалито/ТАСС
Гончар изготавливает светильники из обычной коричневой глины, а затем их всей семьей красит в яркий цвет, и сушат прямо на улице, у проезжей части в престижном районе Нью-Дели
Гончар изготавливает светильники из обычной коричневой глины, а затем их всей семьей красит в яркий цвет, и сушат прямо на улице, у проезжей части в престижном районе Нью-Дели
Гончар изготавливает светильники из обычной коричневой глины, а затем их всей семьей красит в яркий цвет, и сушат прямо на улице, у проезжей части в престижном районе Нью-Дели
© Евгения Кармалито/ТАСС
После покраски светильники оставляют сохнуть на солнце
После покраски светильники оставляют сохнуть на солнце
После покраски светильники оставляют сохнуть на солнце
© Евгения Кармалито/ТАСС
Светильники в Индии покупают сразу мешками
Светильники в Индии покупают сразу мешками
Светильники в Индии покупают сразу мешками
© Евгения Кармалито/ТАСС
Резервуар с плавающими на поверхности воды цветами и лепестками для украшения порога дома
Резервуар с плавающими на поверхности воды цветами и лепестками для украшения порога дома
Резервуар с плавающими на поверхности воды цветами и лепестками для украшения порога дома
© Евгения Кармалито/ТАСС
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Юные упаковщицы под внимательным присмотром мамы
© Евгения Кармалито/ТАСС
Работа по раскраске деталей праздничного убранства
© Евгения Кармалито/ТАСС
© Евгения Кармалито/ТАСС
Гончар изготавливает светильники из обычной коричневой глины, а затем их всей семьей красит в яркий цвет, и сушат прямо на улице, у проезжей части в престижном районе Нью-Дели
© Евгения Кармалито/ТАСС
После покраски светильники оставляют сохнуть на солнце
© Евгения Кармалито/ТАСС
Светильники в Индии покупают сразу мешками
© Евгения Кармалито/ТАСС
Резервуар с плавающими на поверхности воды цветами и лепестками для украшения порога дома
© Евгения Кармалито/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Фестиваль огней Дивали, который отмечается в эти дни по всей Индии, - самый долгожданный праздник в году для ремесленников-горшечников, изготавливающих глиняные изваяния богов и маленькие, размером с солонку, светильники "дипа".

Апофеоз праздника наступит в четверг вечером. К этому времени у порогов жилищ и на подоконниках зажгутся тысячи огней Дивали. Считается, что боги обратят внимание на хозяев домов, у которых выставлены огни, и будут по отношению к ним благосклонны, щедры и милосердны.

Как правило, по вечерам в дни праздника принято запускать много фейерверков, но в этом году, опасаясь за экологию, многие индийцы - в Нью-Дели таких оказалось 87% от общего числа горожан - обещают отказаться от этого загрязняющего воздух развлечения. "Но вот от светильников - никогда!" - уверяет Радха Каран, мастерица из поселения мастеров на старинной делийской гончарной улице.

До последнего момента здесь идёт оживленная торговля разнообразными атрибутами любимого индийцами праздника - масляными светильниками "дипа", подсвечниками, фигурками богов индуистского пантеона. По самым скромным подсчетам, только на одной этой улице в предпраздничные дни расходятся несколько десятков тысяч светильников, статуй Шивы, Лакшми, Кришны, Ганеша, нарядно расписанных подставок, символов "Ом" и глиняных колокольчиков.

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