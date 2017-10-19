Комитет Думы отклонил проект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья в четверг рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных медицинских учреждениях и выводящий этот вид медпомощи из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и услуг частных клиник. Инициативу два года назад внесли в Думу ряд депутатов нижней палаты и сенатор Елена Мизулина.

В соответствии с проектом закона, прерывание беременности за счет средств бюджета Фонда ОМС может быть проведено только при наличии медицинских либо социальных показаний. В сопроводительных документах к законопроекту приводились данные Минздрава, согласно которым расходы на проведение абортов за счет региональных отделений ФОМС составляют около 5 млрд рублей в год, но только 3% процедур делается по медицинским и социальным показаниям. Депутаты предлагали направить высвобождающиеся в ФОМС средства на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Законопроектом также предусматривается административная ответственность в виде штрафов за проведение процедуры вне государственного медицинского учреждения.

Профильный комитет Госдумы также рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, предусматривающим изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", в соответствии с которыми предлагалось выдавать беременной женщине, принявшей решение об аборте, перед этой процедурой направление на ультразвуковое исследование для визуализации плода и прослушивания его сердцебиения, а также направлять ее на консультацию для разъяснения негативных последствий аборта.

Обе инициативы не поддержали в правительстве. В официальном отзыве кабмина отмечалось, что "ограничение бесплатного оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности может привести к негативным последствиям - росту числа абортов, производимых вне медицинских организаций, что угрожает жизни и здоровью женщин, а также увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на социальном обеспечении государства". В кабмине также напомнили о нормах действующего законодательства, согласно которым "искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия".