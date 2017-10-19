Минздрав после случая с Марьяновым разработает единый опросник для приема вызовов скорой

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработает единый для всех регионов перечень вопросов, которые диспетчер должен задать вызывающему скорую помощь. Об этом сообщила в четверг заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Наталья Маркарян на круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам оказания скорой медицинской помощи.
По словам Маркарян, в министерстве изучают случай в подмосковной Лобне, где 15 октября умер актер Дмитрий Марьянов. Первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук ранее сообщил, что рядом с Марьяновым была направленная по другому вызову бригада "скорой", однако из-за ошибочных действий диспетчера друзья мужчины отменили вызов и повезли его в больницу сами, а диспетчер не перенаправила бригаду к Марьянову.
"Принято решение руководством Минздрава, что мы будем разрабатывать единый стандартный опросник для всех служб", - сказала Маркарян. Она пояснила, что сейчас у каждого региона свои опросники, потому что оказание скорой медицинской помощи находится в компетенции субъектов федерации. Минздрав также разработает и утвердит методические рекомендации для сотрудников "скорой", отметила представитель Минздрава.
15 октября актер Дмитрий Марьянов, известный по таким фильмам, как "Выше радуги", "Графиня де Монсоро", "День радио", скончался в больнице, по предварительным данным, от оторвавшегося тромба.