Лысаков попросит кабмин отменить выезд ГИБДД на ДТП без жертв

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков подготовил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором просит отменить выезд экипажей ГИБДД на оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП), если в них никто не пострадал.

"Я буду просить правительство отменить выезд госавтоинспекции на ДТП в случае, если нет пострадавших", - сообщил Лысаков ТАСС в четверг.

Он пояснил, что нет необходимости ждать представителей ГИБДД при ДТП, где нет жертв и не был причинен вред здоровью водителя и его пассажиров. "Это гражданско- правовые отношения двух водителей и их страховых компаний. Почему в это должно быть вовлечено государство в виде инспекторов и десятки тысяч водителей, которые вынуждены стоять в километровых пробках из-за чей-то разбитой фары или поцарапанной двери?" - отметил замглавы комитета.

Лысаков указал, что у страховых компаний "есть более 60 схем определения виновника ДТП". "Стукнулись, сфотографировали, убрали с дороги машины, разбирайтесь со страховыми компаниями или, на крайний случай, решайте вопрос через суд", - добавил депутат. При этом он считает, что необходимо снять ограничения по сумме страховых выплат при авариях, которые можно оформлять по европротоколу. "Планку эту нужно убирать, поскольку на месте ДТП сложно оценить стоимость ремонта всех повреждений, и автомобилистов это психологически сдерживает от оформления по европротоколу, они часами ждут ГАИ, создавая огромные пробки из-за мелких повреждений", - пояснил он.

По словам Лысакова, "страховые компании оставляют у себя десятки миллиардов рублей". "Пусть на эти средства создают службы проверки, службы аварийных комиссаров, которые четко все определят на месте, когда дорога уже освобождена. Страховщики должны работать, как это делается во всех странах, а не только собирать деньги", - заключил замглавы комитета.

Европейский протокол, который действует в России уже несколько лет, предполагает оформление ДТП без участия инспектора ГИБДД. Водители в этом случае самостоятельно фиксируют факт происшествия, однако максимальная страховая выплата по европротоколу ограничивается 50 тыс. рублями во всех субъектах РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга и их областей. В столичных регионах верхняя граница суммы возмещения ущерба определена в 400 тыс. рублей. Для реализации идеи по отмене выездов ГИБДД необходимо внесение изменений в действующее законодательство, а также подзаконные нормативные правовые акты, добавил Лысаков.