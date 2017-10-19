Росздравнадзор оштрафовал Большой театр на 150 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор по итогам двух проверок за 2017 год выписал штраф Большому театру в размере 150 тыс. рублей. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных госконтролю, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Как вы думаете, кто проверял Большой театр больше всех в этом году? Самый простой ответ, который напрашивается - Министерство культуры, но это не так, за последний год театр дважды проверял Росздравнадзор. Объясню почему: в театре есть процедурный кабинет, которым оказывается помощь сотрудникам. Следовательно, есть лицензия на обращение лекарственных средств и осуществление медицинской деятельности, именно это проверял Росздравнадзор, и не просто проверял, театру был выписан штраф в 150 тыс. рублей", - сказал Орешкин.

Министр отметил, что риск причинения вреда в процедурном кабинете театра минимален, а Росздравнадзор следовал строго в рамках закона.

Законопроект о госконтроле разрабатывается в 2015 года. Документ направлен на снижение количества проверок и повышения их эффективности.