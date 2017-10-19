Иркутские власти опровергли информацию об отказе главы Минздрава региона помочь пассажиру

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Иркутской области опровергла появившуюся в СМИ информацию, что министр здравоохранения региона Олег Ярошенко отказался на борту самолета помочь человеку, которому стало плохо. Как сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич, рейс был ночным, министр спал и не знал, что пассажиру требуется помощь.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что Ярошенко, находясь на борту "Аэрофлота", проигнорировал просьбу экипажа подойти к пассажиру врачей, если такие есть на борту.

"Министр здравоохранения вчера действительно летел из Москвы ночным рейсом "Аэрофлота"…, который прибывает в Иркутск рано утром. Он спал в самолете. О том, что пассажиру было плохо, он не знал. Он, безусловно, оказал бы помощь, но разве он виноват, что заснул?" - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в иркутском аэропорту, пассажиру оказали помощь в самолете, а из аэропорта отвезли в больницу.