Путин отнес музей-усадьбу "Архангельское" к особо ценным объектам культурного наследия

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении государственного музея-усадьбы "Архангельское" к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-усадьба "Архангельское" к особо ценным объектам культурного наследия народов России", - говорится в тексте документа.
Тем же указом Путин поручил Министерству культуры РФ включить музейный комплекс в свод особо ценных объектов культурного наследия, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия его деятельности.