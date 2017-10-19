Фурсенко: тестирование школьников на употребление наркотиков должно проходить добровольно

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС. Тестирование школьников и студентов на употребление наркотических веществ должно проходить на добровольной основе.
"Это вещь позитивная, если... она будет добровольная", - сказал в четверг помощник президента РФ Андрей Фурсенко в ответ на просьбу журналистов прокомментировать идею тестировать школьников.
По его словам, такая мера, если она будет введена, не должна быть "для галочки", не должна превратиться в профанацию.
Минобрнауки предлагает ежегодно тестировать школьников, начиная с 9-го класса, на употребление наркотических средств. Соответствующий законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств в России проводятся социально- психологическое тестирование и ежегодные профилактические медицинские осмотры. "При этом, в отличие от профилактических медицинских осмотров, положение о периодичности социально-психологического тестирования отсутствует. Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования - ежегодно", - отмечается в записке.
В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что само тестирование - не нововведение. "Оно регулярно проходит с 2014 года на федеральном уровне, документ же призван скорректировать организационно-методологический маршрут его проведения", - сказали там. "Также проектом приказа предусматривается нововведение, касающееся категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования", - говорится в пояснительной записке. Так, закрепляются положения, согласно которым социально-психологическое тестирование проводится в отношении учащихся школы, начиная с уровня основного общего образования, то есть с 9-го класса.