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СМИ: Канадец подал в суд на авиакомпанию, которая подала ему вино вместо шампанского

Общество
19 октября, 15:44 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, октября. /ТАСС

По информации издания, адвоката истца отметил, что разница в стоимости напитков составляет порядка $2-$4

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ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Гражданин Канады Даниэль Макдафф подал в суд на авиакомпанию Sunwing, которая, нарушив свои рекламные обещания, предложила ему в полете не шампанское, а игристое вино. Об этом сообщила газета National Post.

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По ее сведениям, Макдафф забронировал поездку на Кубу, в ходе которой, согласно рекламному проспекту, пассажирам должны предлагать шампанское. Но на деле оказалось, что пассажирам предоставляют не французский напиток, а его более дешевую альтернативу. "Важно, что когда вы пытаетесь заманить клиента, рекламируя что-либо, и не предоставляете этого, то это бесчестная практика", - приводит издание слова адвоката истца, который также отмечает, что, по его подсчетам, разница в стоимости бокала шампанского и игристого вина составляет порядка $2-$4. К иску готовы присоединиться еще порядка 1600 человек.

В свою очередь, компания апеллирует к тому, что фраза "отдых с шампанским" определяет общий уровень сервиса, а не конкретный напиток. При этом авиаперевозчик изменил текст своей рекламы, изменив слово "шампанское" на "игристое вино".

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