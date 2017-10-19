Глава ФАДН: интеграцию Северного Кавказа в культурную жизнь России нужно продолжать

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Северный Кавказ нужно продолжать интегрировать в культурную жизнь России, считает руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Общефедеральные праздники, такие как День России, День русского языка, День народного единства и другие в регионах зачастую остаются в тени сугубо региональных, на которые с большим рвением тратятся средства и силы. Я не хочу сказать, что это плохо или неправильно, но все же нужен разумный баланс, в том числе и для того, чтобы постоянно ощущать себя частью нашей большой единой страны, — сказал он ТАСС. — Нужно продолжать интегрировать регионы Кавказа в общероссийский контент, с одной стороны, а с другой — менять представление у молодежи других регионов России: Урала, Сибири, Дальнего Востока <…> о сверстниках с Северного Кавказа".

По словам Баринова, "проблемы и конфликты появляются там, где есть пробелы в знаниях о традициях, обычаях друг друга". "Чем интенсивнее общение, чем больше знаний друг о друге, тем меньше возможностей для появления напряжения в отношениях между людьми разных национальностей", — отметил руководитель ФАДН.

Он считает важным, что на прошедшем недавно в Грозном международном политологическом форуме "Российский Кавказ", организованном ФАДН, "красной линией проходило то, что Чечня — это неотъемлемая часть России".

Изучение традиций и культур

Баринов пояснил, что ФАДН выступил "инициаторами внедрения этнокультурного компонента в систему образования" — это одно из ключевых звеньев реализации государственной национальной политики.

"Наше глубокое убеждение, что этот процесс должен начинаться с дошкольного возраста, в игровых формах, в соответствии с возрастными особенностями. Очень аккуратно и деликатно нужно по средствам игры рассказывать о нашем этнокультурном многообразии, о традициях народов России, которые веками проживали совместно на наших необъятных территориях", — отметил он.

По его мнению, процесс этнокультурного образования необходимо продолжать на протяжении всего образовательного процесса в школе, где "дети могут получать уже более глубокую, серьезную информацию, и не только на уроках окружающий мир в начальной школе или обществознание в средней, но и литературы, истории, географии, где это уместно и органично".

"Тогда к концу обучения у наших ребят будет полное представление о том грандиозном, национальном, этническом и культурном многообразии, которым обладает наша страна", — считает глава ФАДН.

Баринов также отметил и роль межрегиональных форумов для молодежи и установлению взаимоотношений между ними как представителями разных национальностей и конфессий.

"Хотелось бы изменить подходы, к организации и проведению Северо-Кавказского форума "Машук", привлечь к участию в нем не только ребят из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), но и со всей России и даже других стран. Нельзя терять тот богатый наработанный опыт межкультурного, межэтнического общения между нашими странами, который годами складывался в советский период. Молодежь должна быть интегрирована в общероссийскую общефедеральную повестку".