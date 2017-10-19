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Норвежцы и россияне пройдут по местам боевой славы Заполярья времен Второй мировой войны

Общество
19 октября, 16:31 UTC+3

Международный патриотический поход пройдет в честь 73-й годовщины окончания Петсамо-киркенесской операции и освобождения от немецких войск Северной Норвегии

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МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Поход по памятным местам Мурманской области и Норвегии с участием представителей двух стран в 16-й раз стартует в пятницу из Мурманска. Об этом сообщил корр. ТАСС председатель фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит" Геннадий Гурылев.

"Международный патриотический поход по памятным местам Кольского Заполярья и Северной Норвегии в этом году приурочен к 73-й годовщине окончания Петсамо-киркенесской операции и освобождения от немецких войск Северной Норвегии", - сказал Гурылев.

В походе принимают участие представители власти, ветераны и общественные деятели из Осло, губернии Финнмарк и Мурманской области. Мурманск будут представлять депутаты облдумы Юрий Шадрин и Андрей Фоменко, а также представитель фонда "Щит" Александр Медведев и представитель российского географического общества Сергей Гончаров.

В пятницу они отправятся на автотранспорте в поселок Междуречье на западном берегу Кольского залива, где в годы войны находилась база подготовки разведчиков, Долину Славы и бывший поселок Титовка, в районе которых шли ожесточенные бои. В Норвегии участники посетят места, где действовали партизаны и разведчики: Киркенес, города Нейден и Киборг, мыс Лангбюнес. В программе - посещение монументов и возложение цветов, встречи с представителями власти, военнослужащими, общественностью России и Норвегии.

Поход, который продлится три дня, организован в рамках работы российско-норвежской экспертной группы по изучению партизанской борьбы с фашизмом при участии сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко и при поддержке генконсульства России в Киркенесе и генконсульства Норвегии в Мурманске.

Норвежские партизанские группы в годы Второй мировой войны готовились советским командованием и направлялись в королевство для борьбы с фашистскими захватчиками. Они действовали в том числе во взаимодействии с Красной армией.

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