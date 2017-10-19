Путин запретил приставам взыскивать компенсации, выплаченные пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии МЧС России и ФССП России в срок до 31 января 2018 года подготовить поправки в законодательство, запрещающие судебным приставам взыскивать с людей деньги, выплаченные в качестве компенсаций пострадавшим от ЧС. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Подготовить и внести в законодательство Российской Федерации изменения, устанавливающие, что денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной и финансовой помощи и в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести, не подлежат взысканию в рамках исполнительного производства", - говорится в документе.

Кроме того, президент поручил обеспечить установление в субъектах России порядка информирования территориальных органов ФССП России о гражданах, получивших денежные компенсации в целях исключения случаев взыскания этих денежных средств в рамках исполнительного производства.