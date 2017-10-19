Еще 800 семей-очередников получат до конца года квартиры в Москве

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют улучшить жилищные условия еще 800 столичных семей- очередников до конца 2017 года. С начала года 3,2 тыс. семей уже переехали в новые квартиры благодаря городу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента городского имущества.
"Сейчас у нас в работе еще 3,5 тыс. семей, представивших документы на перерегистрацию. До конца текущего года мы планируем улучшить жилищные условия минимум 800 семьям", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что в текущем году 3,2 тыс. семей уже смогли улучшить свои жилищные условия при помощи города. Из них 2,5 тыс. семей воспользовались возмездными способами улучшения жилищных условий, в том числе субсидией на сумму более 4 млрд рублей.
"Субсидия остается наиболее востребованным способом улучшения жилищных условий, поскольку дает возможность семье самостоятельно выбрать жилье, в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Поэтому на 2017 год, как и в прошлом году, бюджетом было запланировано 6 млрд рублей на эти цели", - добавил он.
Кроме того, ведомство планирует направить около 20 тысячам семей, не выбравшим способ улучшения жилищных условий, уведомления с предложением воспользоваться различными программами для решения жилищного вопроса в 2018 году.