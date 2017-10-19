В Саудовской Аравии открылся первый фитнес-центр для женщин

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 октября. /ТАСС/. Саудовская принцесса Рима бинт Бандар Аль Сауд открыла в Джидде первый в истории королевства фитнес-центр для женщин. Об этом сообщила местная газета Arab News.

"Для вас мы подобрали самые лучшие виды тренажеров", - сказала принцесса, обращаясь к первым посетительницам фитнес-студии. Она также продемонстрировала специальное мобильное приложение, с помощью которого представительницы прекрасного пола смогут самостоятельно выбирать для себя удобную дату и время занятий, а также содержание спортивной программы. Открытие фитнес-зала для женщин ознаменовало новую эпоху в развитии спорта в стране, отмечает издание.

13 октября президент Олимпийского комитета Саудовской Аравии Турки бен Абдуль Мухсин Аль Шейх назначил Риму бинт Бандар Аль Сауд на должность президента Федерации спортивных общин Саудовской Аравии. Она стала первой женщиной в истории королевства, занимающей столь высокий пост в области спорта.

В конце сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, впервые в истории королевства предоставляющий женщинам право получать водительские права. Самая консервативная в мире мусульманская страна оставалась единственным государством в мире, где женщинам было официально запрещено садиться за руль.

Последние реформы в отношении женщин - неотъемлемая часть программы "Видение-2030", предложенной в 2015 году принцем Мухаммедом бен Сальманом на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер. Кроме того, в рамках стратегии предпринимается целый ряд мер, направленных на вовлечение представительниц прекрасного пола в общественную жизнь и предоставление им больших прав и возможностей, о которых еще несколько лет назад они могли только мечтать.