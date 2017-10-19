Эксперт: Норвегия препятствует созданию спасательной базы Росрыболовства на Шпицбергене

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Норвегии препятствуют созданию на территории арктического архипелага Шпицберген базы спасательного флота Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства), сообщил ТАСС в четверг начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев.

Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске заявил, что ограничения со стороны Норвегии для россиян на Шпицбергене не вписываются в договоренности по архипелагу. Он отметил, что это, в частности, касается "разрешительного порядка научных исследований, разрешительного порядка доступа в районы, которые представляют интерес с научной и туристической точки зрения".

"Мы отвечаем за безопасность мореплавания. В рамках решения правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене была обозначена одна из задач - создание базы спасательного флота Росрыболовства на Шпицбергене. Там группировка российского промыслового флота достаточно плотная, и объем водных биоресурсов большой, необходимо там иметь эту базу. Норвежцы категорически против, не согласовывают разворачивание этой базы на архипелаге", - сказал Леонтьев.

По его словам, отсутствие базы затрудняет проведение спасательных операций. "К счастью, они не так часто там возникают, но риск есть. Хорошо, что еще существует международное соглашение по поиску и спасанию людей на море, заключенное между Норвегией и Россией, но, тем не менее, база спасательного флота там необходима. В настоящее время заход спасательного буксира на архипелаг Шпицберген в российский поселок Баренцбург осуществляется только по дипломатическому разрешению, через Министерство иностранных дел РФ", - отметил собеседник агентства.

Леонтьев добавил, что ограничения Норвегии также препятствуют работе ученых. "Там (на Шпицбергене - прим. ТАСС) очень много гидробионтов, которые необходимо изучать, и российская наука тоже должна там развиваться. Также было обозначено сделать лабораторию Полярного института, этот вопрос тоже находится в тяжелом, переговорном состоянии", - сообщил он.

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, был передан Норвегии после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. При этом экономическое присутствие на Шпицбергене на сегодняшний день активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на которых постоянно проживают 2600 человек.