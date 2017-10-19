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Еврейская община Литвы протестует против присвоения школе имени пособника нацистов

Общество
19 октября, 18:24 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 19, октября /ТАСС

В заявлении организации указывается, что Йонас Норейка подписал решение о создании гетто в городе Жагаре, где затем было уничтожено несколько тысяч согнанных туда евреев

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ВИЛЬНЮС, 19 октября /ТАСС/. Еврейская община Литвы выразила возмущение и протест по поводу предложения присвоить Шяуляйской гимназии имя Йонаса Норейки, пособника нацистов и участника уничтожения евреев. "Еврейская община Литвы возмущена подобной "инициативой", - отмечается в публикации на ее сайте.

В заявлении указано, что Норейка, известный под именем "генерал Ветра", с первых дней Великой Отечественной войны являлся пособником нацистов. В качестве начальника Шяуляйского уезда он подписал решение о создании гетто в городе Жагаре, где затем было уничтожено несколько тысяч согнанных туда евреев.

Предложение о переименовании гимназии в городе Шяуляй размещено в Facebook от имени частного лица с призывом подписаться под петицией, адресованной мэру города Артурасу Висоцкасу и председателю парламентской комиссии по исторической памяти Арунасу Гумуляускасу. В настоящее время учебное заведение носит имя поэта Юлюса Янониса (1896-1917), отличавшегося левыми политическими взглядами.

В петиции, в частности, говорится: "В гимназии училось много известных и уважаемых людей, в том числе Норейка, который, по свидетельству знавших его, был человеком исключительных добродетелей и самоотверженной любви к родине".

В послевоенные годы Норейка под именем "генерал Ветра", хотя он был лишь капитаном, участвовал в деятельности антисоветского вооруженного сопротивления, в ноябре 1946 года был арестован и приговорен к смертной казни. Еврейская община добивается также снятия посвященной ему мемориальной доски на одном из зданий в центре Вильнюса.

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