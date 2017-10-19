СМИ: Ким Чен Ын хотел подарить каждому школьнику по мячу, но не смог из-за санкций

Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"Спорт 19 октября, 18:41
Комиссия СФ выразила уверенность, что стадион ЧМ-2018 Нижнего Новгорода будет сдан в срокСпорт 19 октября, 18:33
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами КаспияПолитика 19 октября, 18:24
Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчахСпорт 19 октября, 18:03
Как учатся дети в одном из старейших сел ДагестанаВ стране 19 октября, 18:02
Евкуров призвал глав районов Ингушетии чаще проводить приемы гражданСеверный Кавказ 19 октября, 18:00
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 17:58
Одна из старейших в Москве гимназия имени Капцовых отметила 125-летний юбилейМосква 19 октября, 17:56
Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектахПолитика 19 октября, 17:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в свое время распорядился подарить каждому школьнику в стране по футбольному мячу, однако не смог этого сделать из-за давления международных экономических санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщила японская газета Asahi.
По ее данным, план предусматривал вручение около одного миллиона мячей учащимся по 12-летней программе обязательного образования, однако позднее программа была приостановлена. Таким образом северокорейский лидер хотел поднять престиж спорта и свою собственную популярность в народе.
Как рассказал глава Ассоциации спортивных обменов между Южной и Северной Кореями Ким Гюн Сон, у КНДР нет своих мощностей и ноу-хау по производству футбольных мячей и бутсов, хотя Ким Чен Ын известен как большой любитель футбола.
По его словам, когда-то Южная Корея и КНДР вели переговоры о том, чтобы построить в Пхеньяне промышленный комплекс для производства футбольного снаряжения, однако от этого плана пришлось отказаться после того, как в 2010 году Сеул ввел санкции против Севера. Вместе с тем КНДР сама производит спортивную форму.
Газета отмечает, что Ким Чен Ын с момента прихода к власти делает ставку на спорт, по всей стране были построены многочисленные спортивные площадки, также была учреждена специальная Государственная комиссия по физической культуре и спорту.
Особенно популярен в КНДР футбол. Женская юношеская сборная в 2016 году выиграла кубок мира, а мужская команда в 2010 году пробилась в финальную часть чемпионата мира.