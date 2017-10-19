СМИ: Ким Чен Ын хотел подарить каждому школьнику по мячу, но не смог из-за санкций

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в свое время распорядился подарить каждому школьнику в стране по футбольному мячу, однако не смог этого сделать из-за давления международных экономических санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщила японская газета Asahi.

По ее данным, план предусматривал вручение около одного миллиона мячей учащимся по 12-летней программе обязательного образования, однако позднее программа была приостановлена. Таким образом северокорейский лидер хотел поднять престиж спорта и свою собственную популярность в народе.

Как рассказал глава Ассоциации спортивных обменов между Южной и Северной Кореями Ким Гюн Сон, у КНДР нет своих мощностей и ноу-хау по производству футбольных мячей и бутсов, хотя Ким Чен Ын известен как большой любитель футбола.

По его словам, когда-то Южная Корея и КНДР вели переговоры о том, чтобы построить в Пхеньяне промышленный комплекс для производства футбольного снаряжения, однако от этого плана пришлось отказаться после того, как в 2010 году Сеул ввел санкции против Севера. Вместе с тем КНДР сама производит спортивную форму.

Газета отмечает, что Ким Чен Ын с момента прихода к власти делает ставку на спорт, по всей стране были построены многочисленные спортивные площадки, также была учреждена специальная Государственная комиссия по физической культуре и спорту.

Особенно популярен в КНДР футбол. Женская юношеская сборная в 2016 году выиграла кубок мира, а мужская команда в 2010 году пробилась в финальную часть чемпионата мира.